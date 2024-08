Ασύλλητη εικόνα: Δύο μωρά μπουσουλάνε στη μέση αυτοκινητόδρομου στο Τέξας – Εκσφενδονίστηκαν από τζιπ

Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει δύο μικρά παιδιά με πάνες που εκσφενδονίστηκαν σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας ύστερα από τροχαίο.

Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις.

Την Κυριακή, τα παιδιά, ηλικίας ενός και 4 ετών, ταξίδευαν με τζιπ που οδηγούσε ο πατέρας τους, όταν αυτό συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Από τη σύγκρουση, το τζιπ αναποδογύρισε και τα παιδιά εκσφενδονίστηκαν, σύμφωνα με το abc7chicago.com.

Το βίντεο μετά το τροχαίο δείχνει τα δύο παιδιά, που φορούσαν μόνο τις πάνες τους, να κάθονται στη μέση του αυτοκινητόδρομου και τον πατέρα τους και έναν άλλο άνδρα να τρέχουν προς το μέρος τους.

Two toddlers, still in their diapers, walked away fine after being ejected from a Jeep that had flipped on a Texas highway

pic.twitter.com/pusKdIH11o

— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) August 13, 2024