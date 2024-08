Η Ουκρανία αντεπιτίθεται: Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο Κουρσκ, λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας και ότι έχουν προωθηθεί σε βάθος ενός και δύο χιλιομέτρων προς διάφορες κατευθύνσεις από την αρχή της σημερινής ημέρας.

Σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίζεται να συνομιλεί με τον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου, Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος δηλώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέλαβαν 100 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου κατά τις σημερινές επιχειρήσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά από τον στρατηγό Σίρσκι την ενίσχυση των μετώπων του Τορέτσκ και του Ποκρόφσκ εν αναμονή της βοήθειας από τους συμμάχους που περιμένει το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον στρατό της Ουκρανίας μάλιστα, έγινε κατάρριψη ενός ρωσικού βομβαρδιστικού Su-34 στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ζελένσκι ανέφερε στο Telegram ότι «η Ουκρανία έχει υπό τον έλεγχό της 74 ρωσικούς οικισμούς», πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, αλλά αν ισχύει, τότε θα πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό εκείνων που έχει ομολογήσει η Ρωσία ότι πέρασαν στον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου καθώς ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κουρσκ, Αλεξέι Σμιρνόφ, είχε κάνει λόγο για 28 οικισμούς, την ώρα που ο συνάδελφός του περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των ουκρανικών βομβαρδισμών.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση από τον Ανώτατο Διοικητή των ουκρανικών δυνάμεων, Ολεξάντερ Σύρσκι και πρόσθεσε ότι διεξάγονται έλεγχοι και λαμβάνονται πλέον μέτρα σταθεροποίησης στις περιοχές που ελέγχονται από την Ουκρανία. «Αναπτύσσονται ανθρωπιστικές λύσεις για αυτές τις περιοχές», είπε ο Ζελένσκι. Το Κίεβο είχε υπογραμμίσει προηγουμένως ότι δεν πρέπει να πειραχτούν οι άμαχοι.

«Παρά τις δύσκολες, έντονες μάχες, η προέλαση των δυνάμεών μας στην περιοχή του Κουρσκ συνεχίζεται», εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζοντας ότι αιχμαλωτίζονται ολοένα και περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μια πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία.

Η ουκρανική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα ρεπορτάζ που δείχνει Ουκρανούς στρατιώτες να κατεβάζουν ρωσική σημαία σε κρατικό κτίριο της πόλης Σούτζα στην περιοχή του Κουρσκ φωνάζοντας «Δόξα στην Ουκρανία».

Δημοσιογράφος της τηλεόραση απεσταλμένος στην πόλη μετέδωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν τον πλήρη έλεγχο της Σούτζα, που αποτελεί νευραλγικό κόμβο διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου.

Το βίντεο δείχνει επίσης φάλαγγα καμένων ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων στην είσοδο της Σούτζα, καθώς και άδειους δρόμους και ανέπαφα καταστήματα και κρατικά κτίρια στην πόλη.

