Ρωσία: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που βομβαρδίζεται από την Ουκρανία

Ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ, ρωσικής περιφέρειας που γειτονεύει με την ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε σήμερα πως κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, επικαλούμενος την «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών βομβαρδισμών.

«Η κατάσταση στην περιφέρειά μας, την Μπιέλγκοροντ, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και τεταμένη, εξαιτίας των βομβαρδισμών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Καταστράφηκαν σπίτια, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν πολίτες», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

«Για να εγγυηθούμε καλύτερη προστασία του πληθυσμού και να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια στα θύματα, θα κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε επίπεδο περιφέρειας» από σήμερα, πρόσθεσε και τόνισε πως ζητεί η Μόσχα να κηρύξει επίσης κατάσταση εκτάκτου ανάγκης «σε ομοσπονδιακό επίπεδο».

Έκανε λόγο για επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον δυο χωριών της περιφέρειας — πρόκειται για το Σεμπέκινα και το Ουστίνκα. Οι αρχές στις περιφέρειες Κουρσκ, Βαρόνεζ και Μπριάνσκ έκαναν και αυτές λόγο για επιδρομές της Ουκρανίας με drones, διαβεβαιώνοντας πάντως πως καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αρχές στο Κουρσκ ανέφεραν ακόμη πως καταστράφηκαν τέσσερις ουκρανικοί πύραυλοι πάνω από την περιφέρεια τη νύχτα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν την 6η Αυγούστου ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην περιφέρεια Κουρσκ, που γειτονεύει με τη Βαρόνεζ, κι υποστηρίζουν πως έχουν κυριεύσει πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής επικράτειας.

Οι ρωσικές αρχές αναγνωρίζουν πως έχασαν 28 κοινότητες και λένε πως τα ουκρανικά εδαφικά κέρδη εκτείνονται σε ζώνη πλάτους 40 χιλιομέτρων και βάθους 12.

Κατά υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένους σε δεδομένα από ρωσικές πηγές συγκεντρωμένα από το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ουκρανικά στρατεύματα έχουν προελάσει 800 χιλιόμετρα στην περιφέρεια Κουρσκ.

NEW: Russian milbloggers claimed that Ukrainian forces continue to advance in Kursk Oblast amid Russian attempts to stabilize the frontline in the area.

Kursk Tactical Update ⬇️ pic.twitter.com/jNCgDW0ZfT

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) August 14, 2024