Δέος για την Ελλάδα στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 – Πώς οι Γάλλοι τίμησαν τη χώρα μας

Με ενυπωσιακό τρόπο έπεσε η αυλαία των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Η «Πόλη του Φωτός» παρέδωσε την Ολυμπιακή σημαία στη δήμαρχο του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, σηματοδοτώντας το σκηνικό για τους επόμενους Αγώνες το 2028 σε μια τελετή λήξης που είχε τις ιδιαίτερες αναφορές στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια της τελετής, το «Stade de France» βυθίστηκε στο σκοτάδι για την έναρξη της παράστασης, που ονομάζεται «Records», «μεταφέροντας» θεατές και τηλεθεατές σε έναν άλλο κόσμο, με πρωταγωνιστή χαρακτήρα τον «χρυσό εξερευνητή».

Ντυμένος όλος σε χρυσό από τον νεαρό Ελβετό σχεδιαστή, Κέβιν Γκερμανιέρ, εμνηνεύτηκε από τον Γάλλο breakdancer Αρτούρ Καρντέ.

Κατεβαίνοντας από την οροφή του σταδίου ο «χρυσός εξερευνητής», εμπνευσμένος, από πολλές αναφορές από τη γαλλική ιστορική κληρονομιά, ξεκινώντας από την ιδιοφυΐα της Βαστίλης, καθώς και από πλάσματα της επιστημονικής φαντασίας και βιντεοπαιχνίδια.

Στην εκεί εξερεύνησή του του παραδόθηκε η ελληνική σημαία υπό το άκουσμα του εθνικού μας ύμνου.

«Καθώς η αρχαία Ελλάδα ήταν ένας χώρος ανακάλυψης για τον Πιερ ντε Κουμπερντέν και τους συνεργάτες του, όταν ανακάλυψε και αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι γεννήθηκε η ιστορία μας, ο χαρακτήρας μας βοήθησε άλλους εξερευνητές να ξυπνήσουν τα απομεινάρια των Αγώνων και να τα ξαναχτίσουν, γιατί μια μέρα η ανθρωπότητα δημιούργησε αυτό το μνημείο και αξίζει να συνεχίσουμε να το κρατάμε ζωντανό. Τότε εμφανίστηκε ο τίτλος της τελετής: Ρεκόρ, με την τιμητική έννοια των αθλητικών κατορθωμάτων», ανέφεραν οι διοργανωτές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όλα αυτά πριν αποκαλυφθεί το… άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης.

Δείτε ορισμένα σχόλια στο Χ:

Οι Γάλλοι αυτή την φορά είχαν τοιμάσει ένα πρόγραμμα σαφώς καλύτερο, πιο όμορφο και πιο συγκινητικό σε σχέση με αυτό της τελετής έναρξης, με την Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή, η τελετή λήξης θα διαρκούσε 2 ώρες και 15 λεπτά και πέρα από την παρέλαση των αποστολών είχαμε και ένα ταξίδι στο χρόνο, τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον, με την παράσταση «Records». Μια παράσταση, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν περισσότεροι από 100 ακροβάτες, χορευτές και ερμηνευτές τσίρκου.

Η τελετή λήξης άρχισε με τη Ζαχό ντε Σαγκαζάν να τραγουδάει το «Under the Paris Sky» ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Λεόν Μαρσάν, το μεγάλο όνομα της Γαλλίας στην κολύμβηση, ο οποίος κλήθηκε να μεταφέρει την Ολυμπιακή Φλόγα από τον Λούβρο, όπου βρισκόταν όλες αυτές τις μέρες.

Η ελληνική αποστολή, όπως γίνεται πάντα, ήταν αυτή που έκανε πρώτη την εμφάνισή της στο στάδιο, με τους Εμμανουήλ Καραλή και Ευαγγελία Πλατανιώτη να είναι οι σημαιοφόροι. Και από εκεί και πέρα, ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, όλων των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Στο Stade de France, φυσικά, ήταν και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πάντως δεν έκανε πράξη την υπόσχεσή του για… βουτιά στον Σηκουάνα. «Πρώτα οι αθλητές και μετά εγώ», είχε πει αλλά μάλλον το ξέχασε στην πορεία.

Στο Stade de France μπήκαν όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες που πήραν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 και όλοι το διασκέδασαν με την ψυχή τους. Λογικό, αφού όλο το άγχος, όλη η πίεση των αγώνων έφυγε και έμεινε πλέον η χαρά για τη συμμετοχή στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση.

Στην τελετή λήξης εκπροσωπήθηκαν φυσικά και οι εθελοντές, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσαν να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Στο σύνολό τους ήταν 45.000 και οι μισοί ήταν γυναίκες, με την εκπροσώπησή τους να είναι πολύ δυνατή στο Stade de France.

Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης έγινε και η παρουσίαση των τεσσάρων μελών στην Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ. Είναι η Άλισον Φέλιξ από τις ΗΠΑ, η Τζέσικα Φοξ από την Αυστραλία, η Κιμ Μπούι από τη Γερμανία και ο Μάρκους Ντάνιελ από τη Νέα Ζηλανδία.

Ολυμπιακοί Αγώνες, φυσικά, σημαίνει Ελλάδα και αυτό το αναγνώρισαν και οι Γάλλοι, αφού από τη στιγμή που εμφανίστηκε η ελληνική σημαία και ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος στο στάδιο έγινε πανζουρλισμός, με την αποθέωση να είναι συνεχής.

