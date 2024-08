Φόβοι στην Ιαπωνία για έναν «μεγασεισμό»: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα αποθέματα ειδών πρώτης ανάγκης

Οι αρχές της Ιαπωνίας απηύθυναν έκκληση σήμερα στους πολίτες να μην μαζεύουν αποθέματα ούτε να «συγκεντρώνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών αγαθών, καθώς η ανησυχία που υπάρχει για το ενδεχόμενο ενός «μεγασεισμού» προκάλεσε την αύξηση της ζήτησης.

«Προετοιμάστε ένα απόθεμα για τρεις ημέρες (κατά προτίμηση μία εβδομάδα) ανά άτομο», συνέστησε το υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε χθες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, απευθύνοντας επίσης έκκληση στους πολίτες να «αποφεύγουν να κάνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Σήμερα, σε ένα σούπερ μάρκετ του Τόκιο, οι υπεύθυνοι τοποθέτησαν ένα πλακάτ με το οποίο ζητούσαν συγγνώμη στους πελάτες για την έλλειψη ορισμένων προϊόντων, η οποία αποδόθηκε σε «πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον σεισμό».

«Ενδεχόμενοι περιορισμοί στην πώληση υπάρχουν», ανέφερε επίσης το πλακάτ, όπου προστέθηκε πως τα μπουκάλια νερό ήδη παρέχονται μετρημένα λόγω της «αστάθειας» στην προμήθειά τους.

«Η πιθανότητα να συμβεί ένας νέος ισχυρός σεισμός είναι υψηλότερη απ' ό,τι σε κανονικές συνθήκες, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα συμβεί με βεβαιότητα ένας σεισμός», ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εκδίδοντας την Πέμπτη, μια προειδοποίησή της, έπειτα από μια δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 14 ανθρώπων στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σήμερα το πρωί, στον ιστότοπο του γιαπωνέζικου κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Rakuten, μεταξύ των αντικειμένων που αναζήτησαν περισσότεροι οι χρήστες βρίσκονταν φορητές τουαλέτες, κονσέρβες και μπουκάλια νερό.

«Ανησυχώ πάρα πολύ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κοκόρο Τακεούτσι, η οποία εργάζεται σε ένα μπαρ στο Τόκιο, επιβεβαιώνοντας πως παρήγγειλε στο διαδίκτυο μπουκάλια νερό, μετά τον σεισμό της Πέμπτης.

«Το μπαρ στο οποίο εργάζομαι βρίσκεται στο υπόγειο και εάν ένας σεισμός συμβεί ξαφνικά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να μην μπορέσουμε να ξεφύγουμε», εξήγησε η νεαρή γυναίκα. «Επομένως, προσπαθώ να βρω τον καλύτερο τρόπο να βγω έξω».

«Ανησυχώ σίγουρα, όμως το να το σκέφτομαι πάρα πολύ δεν θα οδηγήσει κάπου. Εάν αυτό συμβεί, θα συμβεί», είπε από την πλευρά της στο AFP η Μίκα Νακαγκάουα, μια υπάλληλος ηλικίας 34 ετών.

Ορισμένα καταστήματα λιανικής που βρίσκονται κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού έκαναν επίσης λόγο για μια ισχυρή ζήτηση προϊόντων που συνδέονται με μια πιθανή καταστροφή, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Η προειδοποίηση της JMA αφορά τη "ζώνη υποβύθισης" στην τάφρο Νανκάι, που βρίσκεται μεταξύ δύο τεκτονικών πλακών του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου έχουν παραχθεί ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 8 ή 9 βαθμών, κατά το παρελθόν, κάθε έναν ή δύο αιώνες.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα περίπου 70% να πλήξει τη χώρα ένας μεγασεισμός μέσα στα 30 επόμενα χρόνια.

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε χθες στην περιοχή Καναγκάουα, κοντά στο Τόκιο, με τις αρχές να στέλνουν μηνύματα συναγερμού στα κινητά τηλέφωνα και να αναστέλουν προσωρινά την κυκλοφορία των τρένων ταχείας κυκλοφορίας.

Η πλειονότητα των σεισμολόγων πιστεύει, εντούτοις, ότι ο χθεσινός σεισμός δεν συνδέεται άμεσα με τον ενδεχόμενο μεγασεισμό στη λεκάνη Νανκάι.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, μηνύματα που εκμεταλλεύονται τους φόβους για έναν πιθανό μεγασεισμό έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, μηνύματα που υποτίθεται περιέχουν χρήσιμες συμβουλές δημοσιεύτηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο Χ, με συνδέσμους να οδηγούν τους χρήστες προς ιστότοπους πορνογραφικού περιεχομένου ή ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τέτοιου είδους δημοσιεύσεις «καθιστούν ολοένα και δυσκολότερη για τους χρήστες την πρόσβαση σε γνήσιες πληροφορίες σχετικά με τους σεισμούς», σημειώνει το NHK.

Η Ιαπωνία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη χειρότερη φυσική καταστροφή της σύγχρονης ιστορίας της αν επιβεβαιωθεί η προειδοποίηση των αρχών για «μεγασεισμό» μεγέθους άνω των 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο μεγάλος σεισμός που προβλέπεται στην Τάφρο του Νανκάκι πιθανότατα θα οδηγούσε σε τσουνάμι και θα προκαλούσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και οικονομική ζημιά άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, αρκετή για να επηρεάσει την οικονομία της Ιαπωνίας για διάστημα πολλών ετών.

Ο Iάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισάντα αποφάσισε να ακυρώσει προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα λόγω της αναστάτωσης που προκάλεσε η προειδοποίηση της Πέμπτης, η οποία ήρθε μόλις λίγες ώρες μετά τον σεισμό των 7,1 βαθμών που ταρακούνησε το νησί Κιούσου, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Japan Prime Minister calls off trip to prepare for possible "megaquake in Japan". #earthquake #Japan #Miyazaki #Kyushu #tsunamiwarning #japanearthquake https://t.co/MdxsitI8ur pic.twitter.com/gQ7T9587FD

Η Τάφρος του Νανκάι είναι ένα μεγάλο σεισμικό ρήγμα μήκους 900 χιλιομέτρων εκεί όπου η τεκτονική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την πλάκα της Ευρασίας.

Η θέση της Ιαπωνίας κοντά σε όρια τεκτονικών πλακών είναι ο λόγος που η χώρα είναι μια από τις πλέον σεισμογόνες του κόσμου. Βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς», ένα τόξο υποθαλάσσιων τάφρων και ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό.

Το 2011, περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το τσουνάμι που προκάλεσε σεισμός των 9 βαθμών στη βορειοανατολική Ιαπωνία, όπου επλήγη και το πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα-Νταΐτσι.

Μέχρι σήμερα, η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου σεισμών στην Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εκτιμούσε ότι η πιθανότητα μεγασεισμού στην Τάφρο του Νανκάι τα επόμενα 30 χρόνια κυμαινόταν από 70 έως 80 τοις εκατό.

QUAKE CHAOS HITS JAPAN!

Japan rocked by TWO powerful #Earthquakes . A 7.3-magnitude quake strikes off the coast, followed by a 6.8-magnitude tremor just hours later. Tsunami fears and widespread panic grip the nation. #JapanEarthquake #TsunamiAlert

#earthquake pic.twitter.com/mKAzwP0qwW

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) August 8, 2024