Σε εξέλιξη ο απεγκλωβισμός των παγιδευμένων στο ξενοδοχείο που κατέρρευσε στην Γερμανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο απεγκλωβισμός των οκτώ ατόμων που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια του ξενοδοχείου «Reichschenke zum Ritter Götz» στην Κρεβ της Ρηνανίας - Παλατινάτου στην Γερμανία, όταν χθες τη νύχτα κατέρρευσε η στέγη. Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και ένα αγόρι προσχολικής ηλικίας, το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, δεν έχει ωστόσο ακόμη καταστεί εφικτό να ανασυρθεί.

Scene of hotel collapse in German town after one killed and at least eight trapped https://t.co/rvx0EQOqhE pic.twitter.com/hgk2BcrFHq

— The Independent (@Independent) August 7, 2024