Επίθεση με ρουκέτες στο Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ – Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού

Την επίθεση που πέρίμενε το Ισραήλ από την Χεζμπολάχ μετά την δολοφονία του στρατιωτικού της φδιοικητή, Φουάντ Σακρ, εξαπέλυσε το βράδυ της Πέμπτης η φιλοϊρανική ισλαμιστική οργάνωση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και βίντεο που αναρτούν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών εναντίον του Ισραήλ. Οι σειρήνες συναγερμού άρχισαν να ηχούν στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στα βίντεο φαίνεται η αεράμυνα του Ισραήλ «Iron Dome» να καταστρέφει στον αέρα πολλές από τις ρουκέτες.

Τηλεοπτικοί σταθμοί του Λιβάνου που πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ, υποστηρίζουν ωστόσο, ότι «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ δεν αποτελούν αντίποινα στη δολοφονία του Φουάντ Σακρ. Αυτή είναι η επανέναρξη των κανονικών επιχειρήσεων από τη Χεζμπολάχ».

#BREAKING: Hezbollah launches first barrage of rockets against Israel. Red Alert sirens buzzing across Northern Israel. “Ongoing Hezbollah attacks are NOT retaliation to the assassination of Fuad Shakr. This is the resuming of normal Ops by Hezbollah”, claim Hezbollah channels. pic.twitter.com/VSHMfzo1TO

