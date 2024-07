Πωλήθηκε σε δημοπρασία το μπικίνι της πριγκίπισσας Λέια από το «Star Wars»

0

Η μπρούτζινη στολή σε στυλ μπικίνι που φορούσε η Κάρι Φίσερ στο «Star Wars» πωλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από 130.000 αγγλικές λίρες.

Η στολή, η οποία πωλήθηκε με τα αυθεντικά δαχτυλίδια και τα βραχιόλια της, φορέθηκε από την πριγκίπισσα Λέια που υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ όταν αιχμαλωτίστηκε από το τέρας που μοιάζει με τεράστιο γυμνοσάλιαγκα (Τζάμπα Χατ) Jabba the Hutt και κρατήθηκε αλυσοδεμένη στον θρόνο του στην ταινία «Star Wars: Episode VI Return Of The Jedi» (Ο Πόλεμος των Άστρων Επ. 6 Η επιστροφή των Τζεντάι) του 1983.

Το κοστούμι της κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας που δημιούργησε ο γλύπτης του «Star Wars» Ρίτσαρντ Μίλερ πωλήθηκε 175.000 $ (136.129 αγγλικές λίρες) σε δημοπρασία του Heritage Auctions στο Ντάλας του Τέξας την περασμένη εβδομάδα.

Το κινηματογραφικό κοστούμι είναι κατασκευασμένο από κομμάτια ρητίνης και ουρεθάνης από τη συλλογή του γλύπτη.

Η πριγκίπισσα Λέια φόρεσε το μπικίνι με τα μαλλιά της σε μια μακριά πλεξούδα με ασορτί χρυσό διακοσμητικό. Η στολή έχει χαρακτηριστεί «ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου» από την Heritage Auctions.