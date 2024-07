Ιράν: Εκτέλεσαν τον τελευταίο Κούρδο «πολιτικό κρατούμενο»

Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν χθες Πέμπτη το τελευταίο μέλος που είχε απομείνει ζωντανό από την ομάδα Κούρδων που συνελήφθη το 2009 και το 2010 και κατηγορήθηκε για «διαφθορά πάνω στη γη», εξαιτίας του ότι φερόταν να ανήκει σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, ανακοίνωσαν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Καμράν Σεϊχλέ απαγχονίστηκε σε φυλακή στην Ουρμιά (βορειοδυτικά), σύμφωνα με τις ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, και Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ.

