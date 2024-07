Φιλιππίνες: Βυθίστηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Μανίλας – Μετέφερε 1,4 εκατ. λίτρα πετρελαίου

Δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Φιλιππίνων που μετέφερε 1,4 εκατομμύριο λίτρα πετρελαίου ανατράπηκε και βυθίστηκε σήμερα Πέμπτη ανοικτά της Μανίλας, ανακοίνωσαν οι αρχές, που προσπαθούν να περιορίσουν την επαπειλούμενη διαρροή του φορτίου του.

«Μπορέσαμε να διασώσουμε τα 16 από τα 17 μέλη του πληρώματος, το ένα αγνοείται», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Χάιμε Μπαουτίστα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ισχυροί άνεμοι και ψηλά κύματα δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων, πρόσθεσε.

PCG responds to a maritime incident involving Philippine-flagged Motor Tanker (MT) Terra Nova that capsized and eventually submerged 3.6 nautical miles east off Lamao Point, Limay, Bataan, at around 1:10AM today, 25 July 2024.

Το ναυάγιο έγινε νωρίς σήμερα Πέμπτη περίπου επτά χιλιόμετρα από τη Λιμάι, απέναντι στην πρωτεύουσα στον Κόλπο της Μανίλας.

An oil spill was observed after motor tanker Terra Nova capsized and submerged off Bataan waters early Thursday morning, the Philippine Coast Guard said. MT Terra Nova, heading to Iloilo, was carrying 1.4 million liters of industrial fuel. One crew member is missing. @gmanews pic.twitter.com/llgJYOFYGv

— Joviland Rita (@jovilandxrita) July 25, 2024