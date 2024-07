Ο φονικός τυφώνας Γκέμι βυθίζει φορτηγό πλοίο ανοικτά της Ταϊβάν – Δύο νεκροί, απειλεί πλέον την Κίνα

Ο τυφώνας Γκέμι πέρασε από τη βόρεια Ταϊβάν σήμερα, αφήνοντας πίσω του δυο νεκρούς, εκτεταμένες πλημμύρες και προκαλώντας ναυάγιο φορτηγού πλοίου στα ανοικτά, προτού κατευθυνθεί στην ηπειρωτική Κίνα, όπου αναμένεται να φέρει καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

Ο Γκέμι έφθασε πάνω από το έδαφος περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 19:00 χθες Τετάρτη ώρα Ελλάδας), στις βορειοανατολικές ακτές, στην κομητεία Γιλάν. Ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε τη νήσο τα τελευταία οκτώ χρόνια και συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας ως ακόμη και 227 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν.

Περί τις 08:30 (04:00 ώρα Ελλάδας) βρισκόταν πλέον στο στενό της Ταϊβάν και κατευθυνόταν στη Φουτζού, στην επαρχία Φουτζιάν της ηπειρωτικής Κίνας.

Ο τυφώνας προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία έπληξε κάπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά, πάντως πλέον η παροχή έχει αποκατασταθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σύμφωνα με την εταιρεία Taipower.

