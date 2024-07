Κίνα: Τουλάχιστον 16 νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο στη νοτιοδυτική Κίνα κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον δεκαέξι ανθρώπους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε σήμερα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, επισήμως από ακόμη άγνωστη αιτία, χθες βράδυ (τοπική ώρα) στην Τσιγκόνγκ, πόλη περίπου 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων στην επαρχία Σετσουάν, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και κατάσβεσης έλαβαν τέλος σήμερα περί τις 03:00 (τοπική ώρα· χθες στις 22:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο αξιωματούχους των τοπικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Six personnes ont été confirmées mortes après qu'un incendie s'est déclaré mercredi après-midi dans un centre commercial de 14 étages dans la ville de Zigong, dans le sud-ouest de la #Chine 🇨🇳, dans la province du Sichuan. 🎥 @PDChina pic.twitter.com/uKYZzg7FLp

Περίπου τριάντα άνθρωποι διασώθηκαν και παραλήφθηκαν από τραυματιοφορείς, ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο στο ισόγειο κτιρίου 14 ορόφων και εξαπλώθηκε, πέρα από το ισόγειο, στον 4ο, στον 5ο και στον 6ο όροφο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πλάνα που μετέδωσε το CCTV εικονίζουν πυκνό μαύρο καπνό να αναδίδεται από κτίριο πάνω σε οδική αρτηρία.

Άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει εικονίζουν περίεργους μπροστά σε κτίριο που μοιάζει να είναι αυτό στα πλάνα της κρατικής τηλεόρασης, πυροσβέστες και ασθενοφόρα.

Η πυροσβεστική και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ειδοποιήθηκαν χθες στις 18:11 (13:11 ώρα Ελλάδας) και αναπτύχθηκαν αμέσως δυνάμεις, που την έσβησαν «στις 20:20» (15:20), σύμφωνα με το CCTV.

#BREAKING : A fire broke out at a warehouse in Sichuan, China.

Local authorities are working to control the flames.#Sichuan #China #fire #WarehouseFire pic.twitter.com/IG6Yedh0ZU

