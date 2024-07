Θετικός στην Covid-19 ο Τζο Μπάιντεν – Η πρώτη αντίδραση του

Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε θετικός στην Covid-19 σήμερα και παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η γραμματέας Τύπου του, Καρίν Ζαν-Πιερ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι εμβολιασμένος και έχει κάνει τις αναμνηστικές δόσεις. Έχει νοσήσει από Covid δύο φορές στο παρελθόν.

Ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, εθεάθη νωρίτερα την Τετάρτη να επισκέπτεται υποστηρικτές του στο Λας Βέγκας και να μιλάει σε μια εκδήλωση.

Ακύρωσε την προγραμματισμένη ομιλία του στην πόλη απόψε. Η ασθένεια ήρθε στον απόηχο της αυξανόμενης πίεσης που δέχεται να αποσυρθεί λόγω της ηλικίας του μετά από μια κακή εμφάνιση σε debate στο τέλος Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η κ. Ζαν-Πιερ είπε ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να απομονωθεί στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ, ενώ θα εκτελεί «όλα τα καθήκοντά του πλήρως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Ο γιατρός του προέδρου, Κέβιν Ο’Κόνορ, δήλωσε ότι ο κ. Μπάιντεν εμφάνισε συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστικού, όπως καταρροή και βήχα, και του χορηγήθηκε η πρώτη δόση φαρμάκου.

Ένιωσε καλά κατά την πρώτη εκδήλωση της ημέρας, αλλά αργότερα βρέθηκε θετικός, δήλωσε ο Dr. O’Connor. Δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον πρόεδρο στο Λας Βέγκας ανέφεραν ότι μεταφέρθηκαν βιαστικά στο αεροδρόμιο της πόλης μετά την ανακοίνωση. Οι δημοσιογράφοι είδαν τον κ. Μπάιντεν να ανεβαίνει αργά και προσεκτικά τα σκαλοπάτια του αεροπλάνου, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε δύο δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα Χ μετά την ανακοίνωση ότι προσβλήθηκε από Covid-19 ,δηλώνοντας πως είναι καλά, ενώ μάλιστα έκανε και μια ιδιαίτερη έκκληση .

Σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της προεδρίας, ο Μπάιντεν υιοθέτησε μια πιο σοβαρή προσέγγιση, γράφοντας: «Βρέθηκα θετικός σε COVID-19 σήμερα το απόγευμα, αλλά αισθάνομαι καλά και τους ευχαριστώ όλους για τις ευχές».

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.

I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 17, 2024