Θρίλερ στην Μπανγκόκ: Δηλητηριάστηκαν με κυάνιο οι έξι άνθρωποι που βρέθηκαν νεκροί σε σουίτα ξενοδοχείου

'Εξι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη δηλητηριάστηκαν από αφεψήματα με κυάνιο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Βρέθηκαν ίχνη κυανίου και στα έξι φλιτζάνια τσαγιού. Η αστυνομία υποπτεύεται ότι ένας από τους νεκρούς βρισκόταν πίσω από τη δηλητηρίαση και προέβη σε αυτό λόγω χρέους.

Οι έξι νεκροί βρέθηκαν νεκροί από οικονόμους στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Erawan στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ αργά την Τρίτη.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ήταν νεκροί για 24 ώρες μέχρι τότε.

Thai police are investigating the deaths of six foreign nationals whose bodies were found in a room at an upmarket hotel in Bangkok, including looking for a seventh person in connection with the incident https://t.co/lk94pmcYmY pic.twitter.com/ayewrhe6CL

— Reuters (@Reuters) July 17, 2024