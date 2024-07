Η Σάνεν Ντόχερτι υπέγραψε το διαζύγιό της μία μέρα πριν πεθάνει – Σφοδρό «κατηγορώ» στον σύζυγό της

Μία μέρα πριν από τον θάνατό της, η Σάνεν Ντόχερτι υπέγραψε τα έγγραφα του διαζυγίου της με τον Κερτ Ισβαριένκο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του περιοδικού «People», η διάσημη ηθοποιός υπέγραψε αίτηση παραίτησης από τη συζυγική διατροφή στις 12 Ιουλίου, μόλις μία ημέρα πριν πεθάνει μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Ο Κερτ Ισβαριένκο υπέγραψε το έγγραφο την επόμενη ημέρα, στις 13 Ιουλίου, η οποία ήταν επίσης η ίδια ημέρα που το PEOPLE επιβεβαίωσε ότι η Σάνεν Ντόχερτι πέθανε σε ηλικία 53 ετών.

Η Σάνεν Ντόχερτι και ο Κερτ Ισβαριένκο παντρεύτηκαν το 2011, αλλά η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Απρίλιο του 2023. Τον Ιούνιο κατηγόρησε τον Κερτ Ισβαριένκο πως καθυστέρησε σκόπιμα τη νομική διαδικασία για να μην της δίνει διατροφή.

Στην κατάθεσή της, η Σάνεν Ντόχερτι σημείωνε: «Δεν είναι σωστό να επιτραπεί στον Κερτ να καθυστερήσει το διαζύγιό μας με την ελπίδα ότι θα πεθάνω προτού υποχρεωθεί να μου δώσει διατροφή, ενώ συνεχίζει να ζει τη ζωή του και αποφεύγει τις ευθύνες του απέναντι στην ετοιμοθάνατη σύζυγό του, για περισσότερα από 11 χρόνια».

Η δικηγόρος του Κερτ Ισβαριένκο αντεπιτέθηκε, δηλώνοντας ότι προτάθηκε στην ηθοποιό συμφωνία διακανονισμού τον Οκτώβριο του 2023, αλλά εκείνη την αρνήθηκε. «Ο Κερτ δεν περιμένει απλώς να πεθάνει η Σάνεν. Θέλει το καλύτερο για εκείνη και θέλει και οι δυο τους να μπορέσουν να αφήσουν πίσω τους αυτή την υπόθεση και να προχωρήσουν μπροστά» δήλωσε τότε ο δικηγόρος του. Σε απάντηση, η Σάνεν Ντόχερτι δήλωσε ότι αρνήθηκε τους προτεινόμενους διακανονισμούς επειδή τα οικονομικά στοιχεία που ανέφερε ο πρώην της δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα.

