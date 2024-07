Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας – Με επίδεσμο στο αυτί και επευφημίες στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ έκανε χθες θριαμβευτική είσοδο στο συνέδριο της παράταξής του στο Μιλγουόκι, με επίδεσμο στο αυτί, υπό εκκωφαντικές επευφημίες των παριστάμενων, οι οποίοι σηκώθηκαν όρθιοι.

Ο πρώην πρόεδρος, που σώθηκε το Σάββατο για μερικά χιλιοστά από την απόπειρα δολοφονίας του, ύψωσε τη γροθιά του προσερχόμενος στην αίθουσα όπου διεξάγεται το συνέδριο του κόμματος, επευφημούμενος από τους συνέδρους που τον ονόμασαν και τυπικά νωρίτερα υποψήφιο της παράταξης στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αφού χαιρέτισε στελέχη του κόμματος κάθισε, χωρίς να εκφραστεί, υπό το βλέμμα ιδίως του Τζ. Ντ. Βανς, του γερουσιαστή του Οχάιο που επέλεξε για να γίνει αντιπρόεδρός του σε περίπτωση νίκης του.

Νωρίτερα, ο ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ είχε επιλέξει τον γερουσιαστή Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς (Τζ. Ντ. Βανς) ως τον αντιπρόεδρό του σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές.

«Έπειτα από μακρά διαβούλευση και σκέψη, λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια ταλέντα πολλών, αποφάσισα ότι ο πλέον κατάλληλος να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ είναι ο γερουσιαστής Τζ. Ντ. Βανς από την σπουδαία πολιτεία Οχάιο», έγραψε απόψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Σε ηλικία μόλις 39 ετών, ο Βανς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι των Ρεπουμπλικάνων, και επιλέχθηκε στο πλευρό του Τραμπ σε αυτήν την εκλογική κούρσα.

«Ποτέ Τραμπ. Ποτέ δεν τον συμπάθησα», «Θεέ μου, τι ηλίθιος»… Αυτά έλεγε ο γερουσιαστής Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς (Τζ. Ντ. Βανς) σε συνεντεύξεις και στο Twitter (πλέον X) το 2016 για τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν η έκδοση των απομνημονευμάτων του «Hillbilly Elegy» εκτόξευσε τη φήμη του. Την ίδια χρονιά, έγραψε ιδιωτικά σε έναν συνεργάτη του στο Facebook: «Σκέφτομαι ότι ο Τραμπ είναι ένας κυνικός μαλ…ς ή ότι είναι ο Χίτλερ της Αμερικής».

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Βανς μεταμορφώθηκε σε έναν από τους σταθερούς συμμάχους του Τραμπ.

Ο γερουσιαστής από το Οχάιο είναι τώρα στο πλευρό του Τραμπ ως υποψήφιος αντιπρόεδρος και, κατ’ επέκταση, πρώιμος υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028 – με ένα αξιόπιστο συντηρητικό ψηφοδέλτιο και ρίζες στις μεσοδυτικές πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν ότι θα ενισχύσουν την υποστήριξη στην κάλπη.

Ο Βανς γεννήθηκε ως Τζέιμς Ντέιβιντ Μπάουμαν στο Μίντλταουν του Οχάιο, από μια μητέρα που πάλευε με τον εθισμό και έναν πατέρα που εγκατέλειψε την οικογένεια όταν ο εκείνος ήταν μικρό παιδί.

Μεγάλωσε από τους παππούδες του, «Mamaw» και «Papaw», τους οποίους περιέγραψε με συμπάθεια στα απομνημονεύματά του «Hillbilly Elegy» το 2016. Παρόλο που το Μίντλταουν βρίσκεται στο Οχάιο, ο Βανς ταυτίστηκε στενά με τις ρίζες της οικογένειάς του λίγο νοτιότερα, στα Απαλάχια, την τεράστια ορεινή ενδοχώρα που εκτείνεται από τον βαθύ Νότο μέχρι τις παρυφές των βιομηχανικών μεσοδυτικών πολιτειών. Περιλαμβάνει μερικές από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας.

Ο Βανς ζωγράφισε ένα ειλικρινές πορτρέτο των δοκιμασιών και των κακών αποφάσεων των μελών και των φίλων της οικογένειάς του. Και το βιβλίο του είχε επίσης μια αποφασιστικά συντηρητική άποψη, περιγράφοντάς τους ως σπάταλους, εξαρτώμενους από τα επιδόματα πρόνοιας και ότι αποτύγχαναν να σταθούν από τα πόδια τους.

Ενώ περιφρονούσε τις «ελίτ», παρουσίαζε τον εαυτό του ως αντίβαρο στη χρόνια αποτυχία εκείνων με τους οποίους μεγάλωσε.

Μέχρι τη στιγμή που κυκλοφόρησε το βιβλίο, είχε βρεθεί μακριά από το Μίντλταουν: πρώτα στους πεζοναύτες και σε μια θητεία στο Ιράκ, και αργότερα στο Ohio State University, στη Νομική Σχολή του Γέιλ και σε μια δουλειά ως venture capitalist στην Καλιφόρνια.

Το «Hillbilly Elegy» τον έκανε όχι μόνο συγγραφέα μπεστ σέλερ, αλλά και περιζήτητο σχολιαστή, ο οποίος κλήθηκε συχνά να εξηγήσει την απήχηση του Ντόναλντ Τραμπ στους λευκούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης.

Σπάνια έχανε την ευκαιρία να επικρίνει τον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. «Νομίζω ότι αυτές οι εκλογές έχουν πραγματικά αρνητικό αντίκτυπο, ιδίως στη λευκή εργατική τάξη», δήλωσε τον Οκτώβριο του 2016. «Αυτό που κάνει είναι να δίνει στους ανθρώπους μια δικαιολογία για να δείξουν με το δάχτυλο κάποιον άλλον, να δείξουν με το δάχτυλο τους μεξικανούς μετανάστες ή το κινεζικό εμπόριο ή τις δημοκρατικές ελίτ ή οτιδήποτε άλλο».

Το 2017, ο Βανς επέστρεψε στο Οχάιο και συνέχισε να εργάζεται στα επιχειρηματικά κεφάλαια. Με τη σύζυγό του, Usha Chilukuri Vance, την οποία γνώρισε στο Γέιλ, έχουν τρία παιδιά – τον Ewan, τον Vivek και τη Mirabel.

Ως παιδί ινδών μεταναστών που μεγάλωσε στο Σαν Ντιέγκο, η Usha Vance έχει πολύ διαφορετικό υπόβαθρο από τον σύζυγό της. Φοίτησε επίσης στο Γέιλ ως προπτυχιακή φοιτήτρια και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Μετά τη Νομική Σχολή υπηρέτησε ως υπάλληλος του Ανώτατου Δικαστή, Τζον Ρόμπερτς, και σήμερα είναι δικηγόρος.

Το όνομα του Βανς ψιθυριζόταν εδώ και καιρό και είδε μια ευκαιρία όταν ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Οχάιο, Ρομπ Πόρτμαν, αποφάσισε να μη θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή το 2022.

Αν και η εκστρατεία του αρχικά άργησε να ξεκινήσει, πήρε ώθηση μέσω μιας δωρεάς ύψους 10 εκατ. δολαρίων από το πρώην αφεντικό του, τον πανίσχυρο Πίτερ Τίελ της Silicon Valley. Αλλά το πραγματικό εμπόδιο για να εκλεγεί στο ολοένα και περισσότερο ρεπουμπλικανικό Οχάιο ήταν η κριτική που άσκησε στο παρελθόν στον Τραμπ. Ζήτησε συγγνώμη για τα προηγούμενα σχόλιά του και κατάφερε να συμφιλιωθεί και να κερδίσει την υποστήριξη του Τραμπ, κάτι που τον ώθησε στην κορυφή του ρεπουμπλικανικού ψηφοδελτίου και τελικά στη Γερουσία.

Στην πορεία, ο Βανς έγινε ένας όλο και πιο σημαντικός παίκτης στον κόσμο της πολιτικής «Make America Great Again» και έχει αποδεχτεί σχεδόν πλήρως την ατζέντα του Τραμπ.

