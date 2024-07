Κι άλλη επίθεση των Χούθι σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα το τελευταίο 24ωρο ενώ ανάμεσα τους βρίσκεται κι ένα σκάφος ελληνικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση της USCENTCOM κατέστρεψαν με επιτυχία πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) των υποστηριζόμενων των Χούθι, τρία πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και δύο πάνω από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους αντάρτες.

Συγκεκριμένα οι Χούθι επιτέθηκαν στο MT Chios Lion, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου με σημαία Λιβερίας, ιδιοκτησίας των Νήσων Μάρσαλ και ελληνικής εκμετάλλευσης, με ένα USV στην Ερυθρά Θάλασσα. Το USV προκάλεσε ζημιές, αλλά το MT Chios Lion δεν έχει ζητήσει βοήθεια. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

July 15 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed five Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV), three over the Red Sea and two over Houthi-controlled areas of Yemen.

It was determined these… pic.twitter.com/74c1z68ScF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2024