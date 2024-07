Απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ: Πώς έφθασε ο δράστης τόσο κοντά – Ερωτηματικά για τα κενά ασφαλείας

Δεκάδες είναι τα ερωτηματικά που υπάρχουν τόσο για τα κίνητρα του 20χρονου δράστη, όσο και για τα κενά ασφαλείας στη φύλαξή του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας, κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιου για τις αμερικανικές εκλογές.

Ο ένοπλος που εξουδετερώθηκε από τις Αρχές και κατάφερε προηγουμένως να πυροβολήσει κατά ριπάς εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναγνωριστεί ως ο Τόμας Μάθιου Κρουκς. Ο 20χρονος από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια πυροβόλησε τον Ντόναλντ Τραμπ από μια στέγη μόλις 130 μέτρα μακριά από τη σκηνή της ομιλίας του. Το πλήθος στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο εθεάθη να πέφτει στο έδαφος μετά τους πυροβολισμούς, με τον πανικό να επικρατεί και τους άντρες ασφαλείας του υποψήφιου προέδρου να δημιουργούν μετά τον τρίτο κατά σειρά πυροβολισμό ένα ανθρώπινο τείχος προστασίας γύρω του. «Ο ένοπλος "εξουδετερώθηκε" αμέσως από τη Μυστική Υπηρεσία», δήλωσε ακόμη ο επικεφαλής επικοινωνίας Άντονι Γκουλιέλμι. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post, η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της Πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

How did the shooter even get on the roof? I’ve been at several events for Trump and there is no way you can get anything going that close to him. I measured it on OnX 150.1 yards. This is complete negligence and incompetence or it was intentional. pic.twitter.com/dOHt3vsDx6

