Ίσραελ Κατς σε Ερντογάν: «Ντροπιάζετε την κληρονομιά του Ατατούρκ»

Δριμεία επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, σχολιάζοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τ όσα είπε κατά της χώρας του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Ο Ερντογάν ανακοίνωσε στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, ότι δεν θα επιτρέψει στη στρατιωτική συμμαχία να συνεργαστεί με το Ισραήλ. Ερντογάν, πρώτα απ’ όλα δεν αποφασίζεις τίποτα. Πέρα από αυτό, μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τους δολοφόνους και βιαστές όπως η Χαμάς και ο ιρανικός άξονας του κακού, δεν θα έπρεπε να είναι καθόλου μέλος του ΝΑΤΟ».

Καταλήγει δε αναφέροντας: «Ντροπιάζετε την κληρονομιά του Ατατούρκ».

