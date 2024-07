Ενοχλήθηκε η Μελόνι για την αργοπορία Μπάιντεν και Στόλτενμπεργκ κι έκανε γκριμάτσες

Οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ περιμένουν τον Στόλτενμπεργκ και τον Μπάιντεν να φτάσουν στην αίθουσα συνεδρίασης και η Τζόρτζια Μελόνι δεν μπόρεσε να κρύψει τη «δυσφορία» της για την αργοπορημένη άφιξή τους.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ, δείχνει την ιταλίδα πρωθυπουργό να κάνει γκριμάτσες ενώ συνομιλούσε με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Η Μελόνι στρέφει το βλέμμα στο ταβάνι και κάνει μία γκριμάτσα με τα μάτια, ενώ στη συνέχεια κάνει πώς κοιτά το ρολόι της, που δεν φαίνεται να φορά.

Giorgia Meloni on top eye-rolling form as leaders at the @Nato summit wait for Stoltenberg and Biden to arrive for today's first session pic.twitter.com/0lczOywwav

— Henry Foy (@HenryJFoy) July 11, 2024