Ένας άνδρας συνελήφθη στην Κίνα επιχειρώντας να περάσει λαθραία στη χώρα περισσότερα από 100 ζωντανά φίδια τα οποία κουβαλούσε στις τσέπες του παντελονιού του, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Κατά τη διάρκεια ελέγχου, τελωνειακοί εντόπισαν έξι σάκους (...) σφραγισμένους με κολλητική ταινία στις τσέπες του παντελονιού» αυτού του ατόμου, τόνισαν χθες οι κινεζικές τελωνειακές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν πότε συνέβη το περιστατικό αυτό.

«Κάθε ένας σάκος περιείχε ζωντανά φίδια όλων των ειδών, μεγεθών και χρωμάτων», ανέφεραν.

Τελωνειακοί κατέσχεσαν 104 ερπετά πέντε ειδών, συμπεριλαμβανομένων φιδιών του Τέξας, ανέφερε το δελτίο Τύπου του Τελωνείου.

Σε ένα βίντεο της κατάσχεσης φαίνονται δύο τελωνειακοί να εξετάζουν διαφανείς πλαστικές σακούλες, στις οποίες κινούνται κόκκινα και λευκά φίδια.

Meanwhile, in China:

Are you really glad to see me or is that 105 snakes in your pocket?

A Chinese man detained at the Futian checkpoint on the Hong Kong-China border after "walking funny" turned out to be smuggling 104 reptiles & one snake.https://t.co/BdejiAgc3P pic.twitter.com/HYvcRJP2UF

— Ukrainian Ministry of Accidental Russian Fires (@EPICGOPFAIL) July 10, 2024