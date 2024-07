Απορρίφθηκε για δεύτερη φορά στις ΗΠΑ η προσπάθεια 97χρονης δικαστίνας να συνεχίσει να εργάζεται

Μια 97χρονη ομοσπονδιακή δικαστής, η οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα πέρυσι από αμερικανικό Εφετείο αφού κατηγορήθηκε για «ακαταλληλότητα» λόγω διανοητικής και σωματικής αδυναμίας που σχετίζεται με την ηλικία της, έχασε την προσφυγή που είχε υποβάλει, στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην έδρα της.

Η Πολίν Νιούμαν αμφισβητούσε την απόλυσή της από το Ομοσπονδιακό Εφετείο που εξετάζει υποθέσεις σχετικές με πατέντες, εμπορικά σήματα και άλλα παρόμοια θέματα. Στην προσφυγή της υποστήριζε ότι ο νόμος του 1980 (Νόμος Περί Δικαστικής Δεοντολογίας και Αναπηρίας) με τον οποίο καθορίζεται ο τρόπος απομάκρυνσης δικαστών από τη θέση τους είναι αντισυνταγματικός.

I can’t imagine a more intellectually fulfilling way to spend an evening than celebrating the 97th birthday of Judge Pauline Newman, in the company of fellow former law clerks, judges, and leaders of the IP community. pic.twitter.com/STwdtmvfAI

