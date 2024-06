Ο Κλιντ Ίστγουντ συνόδευσε τη μικρότερη κόρη του στον γάμο της στο ράντσο του

Στις 15 Ιουνίου, η μικρότερη κόρη του θρυλικού ηθοποιού Κλιντ Ίστγουντ (Clint Eastwood) Mόργκαν, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Τάνερ Κούπμανς (Tanner Koopmans) μπροστά σε 130 καλεσμένους ενώ σε λίγο καιρό θα καλωσορίσουν το πρώτο τους μωρό.

Ο γάμος έγινε στο πανέμορφο Mission Ranch, στο σπίτι που πέρασε τα παιδικά της χρόνια. Πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο του 19ου αιώνα, το οποίο το 1986 πέρασε στην κατοχή του Ίστγουντ μαζί με μία έκταση 22 στρεμμάτων στο Καρμέλ στην Καλιφόρνια.

EXCLUSIVE- Clint Eastwood, 94, celebrates wedding of pregnant daughter Morgan, 27, to Tanner Koopmans in glamorous ceremony at his Carmel-by-the-Sea ranch

Morgan Eastwood wed Tanner Koopmans on Saturday at her father's sprawling ranch in California pic.twitter.com/K0OxmpFrqi

— MassiVeMaC (@SchengenStory) June 21, 2024