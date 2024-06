Ο Μπάιντεν θεωρεί πως τα «κατάφερε καλά» στο ντιμπέιτ με αντίπαλο τον Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι «τα κατάφερε καλά» στο ντιμπέιτ με αντίπαλο τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι αντιδράσεις για την επίδοση του δημοκρατικού προέδρου είναι πολύ πιο συγκρατημένες μέχρι και στο στρατόπεδό του.

«Πιστεύω πως τα καταφέραμε καλά», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν όταν, φεύγοντας από το ντιμπέιτ, σταμάτησε σ' ένα εστιατόριο της Τζόρτζια όπου είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του για να το παρακολουθήσουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως είναι «δύσκολο να συζητάς με έναν ψεύτη».

«Φάνηκε λίγο αποπροσανατολισμένος. Όσο προχωρούσε το ντιμπέιτ γινόταν πιο δυνατός. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι ο πανικός είχε ξεκινήσει», δήλωσε ωστόσο ο Ντέιβιντ Άξελροντ των Δημοκρατικών και ανώτερος πολιτικός σχολιαστής του CNN.

Ο Άξελροντ έκανε επίσης αναφορά και σε μια συζήτηση που γινόταν μεταξύ πολλών Δημοκρατικών το βράδυ της Πέμπτης: «Θα υπάρξουν συζητήσεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσει».

I’ve never been a fan of President Donald Trump - but he’s absolutely destroying Joe Biden in this debate… Trump is also being surprisingly generous here. This is an embarrassment to the DNC #Debates2024 pic.twitter.com/eJd76h7vjp

— Andy Signore (@andysignore) June 28, 2024