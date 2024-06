Μεγάλη φωτιά στο Όρεγκον των ΗΠΑ – Στάχτη έχουν γίνει ήδη 8.000 στρέμματα

Συνεχίζει να εξαπλώνεται το πύρινο μέτωπο στο Όρεγκον των ΗΠΑ με περισσότερα από 8.000 στρέμματα να ήδη έχουν καεί στην κομητεία Ντεσούτς.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και υποχρέωσε τις τοπικές αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης των περιοχών που απειλούνταν άμεσα.

New Start: The Little Valley Fire in Little Valley, Oregon ripped an estimated 15,000 acre this afternoon.

Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός άνοιξε καταφύγιο για τη φιλοξενία των κατοίκων που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην κομητεία Ντεσούτς.

Oregon: A new fire has started outside La Pine, Oregon now known as the Darlene 3 Fire. The fire has quickly grown & the Deschutes County Sheriff’s Office has started evacuating residents nearby. The fire is very active. pic.twitter.com/D6ni85nbdU

— AppleSeed (@AppleSeedTX) June 27, 2024