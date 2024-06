Πολύνεκρη τραγωδία από φωτιά σε κτίριο όπου διέμεναν ξένοι εργάτες στο Κουβέιτ – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Κουβέιτ, σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα κτίριο, που χρησιμοποιείτο για τη στέγαση σχεδόν 200 ξένων εργατών, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό τον οποίο ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στη φωτιά στο προάστιο Μανγκάφ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Κουβέιτ, τραυματίστηκαν επίσης τουλάχιστον 40 άνθρωποι, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας. Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου Εσωτερικών μιλούσε για περισσότερους από 35 νεκρούς. Ένας υπεύθυνος νοσοκομείου έκανε λόγο από την πλευρά του για 30 τραυματίες. Η πυρκαγιά ξέσπασε στους κάτω ορόφους ενός κτιρίου, όπου διαμένουν εργάτες από την Ασία, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και εξαπλώθηκε ραγδαία στους πάνω ορόφους.

Το εξαώροφο κτίριο χρησιμοποιείτο για τη στέγαση 196 εργατών, είπε ένας αξιωματούχος της εταιρείας που τους απασχολούσε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών, σεΐχη Φαχντ αλ-Γιουσέφ, ο οποίος έσπευσε στο πλευρό των θυμάτων. Μονάχα τρεις νεκροί έχουν προς το παρόν ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο στρατηγός Αΐντ αλ Ογαϊχάν, διευθυντής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο υπουργείο Εσωτερικών.

Τα θύματα πέθαναν από ασφυξία, αφότου εισέπνευσαν καπνό. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν καθοριστεί, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Κουβέιτ. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου συνελήφθη στο πλαίσιο μιας έρευνας για ενδεχόμενη αμέλεια, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο σημείο.

Αμέλεια

Ο υπουργός είπε σε δημοσιογράφους, ότι προτίθεται να ζητήσει από τη δημοτική αρχή της πρωτεύουσας να εκκενώσει όλα τα κτίρια αυτής της συνοικίας που δεν τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας. «Θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των πυκνοκατοικημένων περιοχών από ξένους εργάτες και των αμελειών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών ενώπιον του Τύπου.

Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως ο πρεσβευτής της Ινδίας στην πόλη του Κουβέιτ, σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε ένα από τα νοσοκομεία, όπου έχουν μεταφερθεί τραυματίες. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σ. Τζαϊσανκάρ, είπε πως είναι «βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση», με μήνυμά του στο Χ, και απηύθυνε «τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια του στις οικογένειες εκείνων που τραγικά έχασαν τη ζωή τους».

Η πλειονότητα του πληθυσμού του Κουβέιτ, που μετρά 4,3 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελείται από ξένους υπηκόους, πολλοί εκ των οποίων εργάτες ασιατικής προέλευσης.

❗Five Indians Among 41 Killed In Kuwait House Fire

43 more people were hospitalised after fire riped through a building in the southern Manhaf region.

The five Indians killed are reported as being from Kerala.pic.twitter.com/hz4eZzdVMA

— RT_India (@RT_India_news) June 12, 2024