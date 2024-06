Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο αστροναύτης του Apollo 8 που τράβηξε την εμβληματική φωτογραφία «Earthrise»

O Γουίλιαμ Άντερς, ο αστροναύτης του Apollo 8 που τράβηξε την εμβληματική φωτογραφία «Earthrise» από το διάστημα το 1968, σκοτώθηκε όταν το αεροπλάνο που οδηγούσε μόνος του έπεσε στη θάλασσα, ανοιχτά των νησιών Σαν Χουάν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ήταν 90 ετών.

Ο γιος του, Γκρεγκ Άντερς, επιβεβαίωσε τον θάνατο, σύμφωνα με το CNN. «Ο μπαμπάς μου πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα στα νησιά Σαν Χουάν», δήλωσε ο Άντερς στο CNN το βράδυ της Παρασκευής. «Η οικογένεια είναι συντετριμμένη και θρηνεί την απώλεια ενός σπουδαίου πιλότου», πρόσθεσε.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαν Χουάν ανέφερε σε δελτίο Tύπου ότι ένα αεροσκάφος κατέπεσε στα ανοικτά των ακτών του νησιού Τζόουνς.

Το κέντρο αποστολής έλαβε αρχικά μια αναφορά, η οποία έλεγε ότι ένα «αεροπλάνο που πετούσε από βορρά προς νότο και στη συνέχεια έπεσε στο νερό κοντά στο βόρειο άκρο του Jones Island βυθίστηκε».

Η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε αργότερα ότι η σορός του πιλότου ανασύρθηκε από ομάδα δυτών μετά από πολύωρη έρευνα στην οποία συμμετείχαν πολλές υπηρεσίες και η οποία κάλυψε 215 ναυτικά μίλια. Τα νησιά Σαν Χουάν βρίσκονται περίπου 90 μίλια βόρεια του Σιάτλ.

Η φωτογραφία «Earthrise», η πρώτη έγχρωμη εικόνα της Γης από το διάστημα, είναι μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες στη σύγχρονη ιστορία καθώς άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έβλεπαν τον πλανήτη.

Hearing the pilot that died in a plane crash near Orcas Island today was William Anders, astronaut during Apollo 8, who took one of the most famous photographs in the world, Earthrise, in 1968. pic.twitter.com/iPGjto5J0o

— Shawn Garrett (@ShawnGarrett) June 7, 2024