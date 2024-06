Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι έπληξαν με δυτικά όπλα ένα πυραυλικό σύστημα S-300 εντός ρωσικού εδάφους

Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι έπληξαν επιτυχώς ένα ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-300 εντός ρωσικού εδάφους, χρησιμοποιώντας όπλα που προμηθεύτηκαν από τη Δύση.

«Καίγεται όμορφα. Είναι ένα ρωσικό S-300. Σε ρωσικό έδαφος. Τις πρώτες ημέρες μετά την άδεια χρήσης δυτικών όπλων σε εχθρικό έδαφος», δημοσίευσε στο Facebook η υπουργός της κυβέρνησης της Ουκρανίας Iryna Vereshchuk μαζί με μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το χτύπημα.

[BREAKING NEWS]

UKRAINE HAS TARGETED A RUSSIAN S300 /S400 SYSTEM WITH A LONG RANGE WESTERN SUPPLIED WEAPONS. pic.twitter.com/2q4ormZqFO

