Ο Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξη του στο σχέδιο των ΗΠΑ για παύση του πυρός στην Γάζα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε σήμερα Σάββατο 1η Ιουνίου με ηλεκτρονικό μυνημα την υποστήριξη του στο σχέδιο των ΗΠΑ για παύση πυρός στην Γάζα.

«Υποστηρίζουμε την πρόταση συνολικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλους τους εταίρους στην περιοχή για την επίτευξη μίας λύσης που θα εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους» αναφέρει ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Υπογραμμίζει επίσης, ότι η Γαλλία επιδιώκει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή.

The war in Gaza must end.

We support the US proposal for a durable peace. Just as we are working with our partners in the region on peace and security for all.

The release of the hostages, a permanent ceasefire to work towards peace and progress on the two-state solution.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2024