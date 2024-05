Σειρήνες στο Τελ Αβίβ: Μαζική πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε η Χαμάς – Οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν, λέει ο ισραηλινός στρατός

Μαζική πυραυλική επίθεση προς το Τελ Αβίβ εξαπέλυσε η Χαμάς, σύμφωνα με αναφορές των ξένων ΜΜΕ.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε ότι εξαπέλυσε μια «μεγάλη πυραυλική» επίθεση στο Τελ Αβίβ ως απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε «σιωνιστικές σφαγές εναντίον αμάχων», στο κανάλι της στο Telegram την Κυριακή.

Την ίδια στιγμή μέσα μαζικής ενημέρωσης από το Ισραήλ επιβεβαιώνουν την επίθεση.

🚨BREAKING: At least 12 rockets fired from #Gaza towards central #Israel. No reports of physical injuries or damage so far. pic.twitter.com/xYW0Ouxpx6

— StandWithUs (@StandWithUs) May 26, 2024