«Προσπάθησε να αποφύγει ένα σύννεφο, μετά χάθηκε» – Ο αρχηγός του επιτελείου του Ραϊσί περιγράφει πώς έπεσε το ελικόπτερο

Πώς συνέβη το δυστύχημα την περασμένη Κυριακή παρασύροντας στον θάνατο τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί , τον Ιρανό ΥΠΕΞ Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν και άλλα έξι άτομα περιέγραψε σε συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRINN που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr News, ο αρχηγός του επιτελείου του Ραϊσί, Γκολάμ Χοσείν Εσμαϊλι.

Ο Εσμαϊλι ταξίδευε με τη συνοδεία των τριών ελικοπτέρων και βρισκόταν σε ένα από τα ελικόπτερα που έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους.

«Μετά τις μεσημεριανές μας προσευχές, αναχωρήσαμε προς την κατεύθυνση του Tabriz. Ο καιρός ήταν αίθριος, δεν υπήρχαν καιρικές συνθήκες που να μας ανησυχούν. Μετά από μισή ώρα στον αέρα, πριν φτάσουμε στο ορυχείο χαλκού Sungun, υπήρχε ένα μικρό κομμάτι από σύννεφα» είπε επισημαίνοντας ότι υπήρχε ομίχλη στο έδαφος αλλά όχι στον αέρα.

«Ωστόσο, σε μια μικρή συμπαγή περιοχή, υπήρχε ένα μικρό κομμάτι από σύννεφα πάνω από έναν γκρεμό. Όσον αφορά το ύψος, αυτό το σύννεφο ήταν στο ίδιο ύψος με το ύψος της πτήσης μας. Εκεί ήταν που ο πιλότος του ελικοπτέρου, που ήταν και ο διοικητής του στόλου, είπε στους υπόλοιπους πιλότους να ανέβουν πάνω από τα σύννεφα. Ήμασταν τρίτοι πίσω από το ελικόπτερο του προέδρου. Σηκωθήκαμε πάνω από τα σύννεφα και προχωρήσαμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ο πιλότος μας συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι το κύριο ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο έλειπε».

During a 21 May interview on IRINN, the late Iranian President Ebrahim Raisi's Chief of Staff Gholam Hossein Esmaili narrates what he witnessed in the moments before the helicopter incident. pic.twitter.com/X4eYvQkeUo

— The Cradle (@TheCradleMedia) May 22, 2024