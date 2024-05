Singapore Airlines: «Η κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν να προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις» προειδοποιούν οι ειδικοί μετά το δυστύχημα

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος της πτήσης SQ321 της Singapore Airlines προσγειώθηκαν σήμερα στην Σιγκαπούρη, μία ημέρα αφού το αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το Λονδίνο έπεσε σε «ακραίες και αιφνίδιες αναταράξεις» που προκάλεσαν τον θάνατο ενός Βρετανού επιβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών συνεπιβατών.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στην Μπανγκόκ και ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας ζήτησε συγγνώμη.

Το περιστατικό συνέβη χθες δέκα ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ενός Boeing 777, την ώρα που πετούσε σε ύψος 11.000 μέτρων επάνω από την Μιανμάρ, όταν αιφνιδιαστικά άρχισε να ανεβαίνει και να κάνει βουτιές βίαια και επανειλημμένως.

Σύμφωνα με επιβάτη, οι άνθρωποι εντός της καμπίνας εκτινάχθηκαν με τέτοια βιαιότητα που το κεφάλι τους χτύπησε στο ταβάνι. Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνουν μία καμπίνα σπαρμένη με τρόφιμα, μπουκάλια και αποσκευές, ενώ οι μάσκες του οξυγόνου κρέμονται από το ταβάνι.

Crazy footage shows the aftermath of a Singapore Airlines plane that suffered extreme turbulence during a flight from London. Tragically, one person, a 73-year-old British man, died, "likely" from a heart attack.

53 passengers and one crew member were also Injured during the… pic.twitter.com/ccNbLJtIc2

— Morbid Knowledge (@Morbidful) May 21, 2024