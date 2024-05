Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι στην Τζαμπάλια διεξάγονται οι σφοδρότερες μάχες από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξάγονται στη Τζαμπάλια «ίσως οι σφοδρότερες» μάχες στη ζώνη αυτή της βόρειας Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα, στις 27 Οκτωβρίου.

Στις αρχές Ιανουαρίου ωστόσο ο στρατός είχε ανακοινώσει ότι «ολοκλήρωσε τη διάλυση της στρατιωτικής δομής του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» και πλέον επικεντρωνόταν «στο κεντρικό και νότιο» τμήμα του θύλακα. Όμως οι μάχες ξανάρχισαν πριν από περίπου μία εβδομάδα στην Τζαμπάλια, τη μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Γάζας, μετά την ίδια την Πόλη της Γάζας.

«Η Χαμάς είχε τον πλήρη έλεγχο της Τζαμπάλια μέχρι την άφιξή μας πριν από μερικές ημέρες», ανέφερε σήμερα ο στρατός, τέσσερις μήνες αφότου ο εκπρόσωπός του, ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι διαβεβαίωνε ότι στη βόρεια Γάζα υπήρχαν πλέον μόνο «τρομοκράτες που δρουν σποραδικά και χωρίς διοίκηση».

Οι μάχες στην Τζαμπάλια από τις 12 Μαΐου «είναι ίσως οι σφοδρότερες» στην περιοχή αυτή από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης, πρόσθεσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι τώρα επικεντρώνεται στον καταυλισμό των προσφύγων. Πριν από τον πόλεμο αυτός ο καταυλισμός ήταν ο μεγαλύτερος καταυλισμός εκτοπισμένων, με περισσότερους από 110.000 ανθρώπους να συνωστίζονται σε μια έκταση 1,4 τετραγωνικού χιλιομέτρου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. «Μέχρι τώρα υπολογίζουμε ότι έχουμε σκοτώσει περίπου 200 τρομοκράτες» αφότου ξεκίνησαν και πάλι οι μάχες, πρόσθεσε ο στρατός.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, οι εικόνες που δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός δείχνουν πεζικάριους να κινούνται σε ένα σύμπλεγμα κατεστραμμένων, έρημων κτιρίων.

