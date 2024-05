Συναγερμός για «πυροβολισμούς» στη Στοκχόλμη κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία

Η αστυνομία στη Σουηδία συνέλαβε πολλούς ανθρώπους και απέκλεισε περιοχή στη Στοκχόλμη, αφού αστυνομικοί σε περιπολικό δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με την ισραηλινή πρεσβεία να βρίσκεται μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή.

«Περιπολικό στην Στραντβάγκεν στη Στοκχόλμη άκουσε δυνατούς ήχους και εκτίμησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της, ενώ πρόσθεσε ότι η περιοχή που έχει αποκλειστεί είναι μεταξύ της γέφυρας Τζουργκάρντεν, του Νόμπελπάρκεν και την εκκλησία Όσκαρ Φρέντρικ.

Stockholm Police investigate shooting near Israeli embassy: Several people have been detained so far. https://t.co/kGnc7oH7cF JPost pic.twitter.com/ZaYtaPq3j6

— Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) May 17, 2024