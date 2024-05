Ελβετία: Στους έξι οι τραυματίες μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα – Δύο είναι πιο σοβαρά

Έξι ανθρώπους τραυμάτισε ο άνδρας που επιτέθηκε με μαχαίρι χθες, Τετάρτη, 15/5 το απόγευμα στην πόλη Τσόφινγκεν, στο καντόνι Ααργκάου στη βόρεια Ελβετία.

Ο ύποπτος «είναι ξένης καταγωγής και περίπου 40 ετών», ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία σημείωσε ότι δεν γνωρίζει πολλά γι’ αυτόν. Πρόσθεσε ότι νοσηλεύεται και βρίσκεται υπό φρούρηση.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος ενήργησε μόνος και ότι ο πληθυσμός δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, ενώ προς το παρόν δεν έχει προβεί σε κάποια διευκρίνιση σχετικά με τα κίνητρά του.

«Χρησιμοποίησε αιχμηρά και κοφτερά όπλα», με τα οποία τραυμάτισε 6 ανθρώπους, «εκ των οποίων δύο σοβαρά», σημείωσε επίσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το βράδυ.

Όλοι οι τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται χθες τη νύχτα.

#Breaking Several injured after public knife attack in Zofingen, #Switzerland

The suspect has been arrested, according to local media pic.twitter.com/quUPOxlxyk

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 15, 2024