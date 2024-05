Στο Κίεβο ο Άντονι Μπλίνκεν – Θα συζητήσει με τον Ζελένσκι για τη βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Στο Κίεβο έφτασε σήμερα ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν για να συζήτησει την στρατιωτική και οικονομική βοήθεια της χώρας του ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενέκρινε το Κογκρέσο στην Ουκρανία.

Η επίσκεψη, που δεν αναγγέλθηκε δημόσια για λόγους ασφαλείας, έχει σκοπό να διατρανωθεί η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με ακατάπαυστους βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού της Ρωσίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο κ. Μπλίνκεν, που έφθασε στην ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο το πρωί, εννοεί να επιδώσει «ισχυρό μήνυμα», να «καθησυχάσει» τους Ουκρανούς, που «προφανώς βρίσκονται σε πολύ δύσκολη στιγμή» δυο χρόνια και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου, είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί αμερικανός αξιωματούχος, ενημερώνοντας δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

