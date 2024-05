0

Δείτε βίντεο

Εκκενώθηκε πριν λίγη ώρα το αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ και χρήστες των social media.

Οι αναχωρήσεις του South Terminal εκκενώθηκαν μετά από ενεργοποίηση του συναγερμού πυρκαγιάς.

@Gatwick_Airport fire alarm sounded and whole terminal evacuated! Any idea what’s going on? pic.twitter.com/d4lH3JdgtT — Ellie (@eotphonehome) May 9, 2024

BREAKING: Gatwick Airport terminal evacuated with passengers forced outside https://t.co/EI3mTOzVWq — Standard News (@standardnews) May 9, 2024

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει φωτιά, με αποτέλεσμα οι επιβάτες σταδιακά να επιστρέφουν στους χώρους του αεροδρομίου .

Our South Terminal Departure Lounge was evacuated this morning following a fire alarm activation. Our dedicated Airport Fire Service attended and confirmed there was no fire. The Departure Lounge is now open again and we are processing remaining passengers back through security… — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) May 9, 2024