Βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια και τις συγκρούσεις με την αστυνομία για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη

Ξέφυγε εντελώς η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη στις φετινές διαδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά, καθώς υπήρξαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

May,First Day protests in Istanbul, Turkey.

(The ban on May Day rallies in Taksim Square dates back to 2013 when the Gezi Park in Taksim became the epicenter of nationwide anti-government protests.) pic.twitter.com/Vxu0FI78Az

— 🔻Hind Alliyaah🔻 (@Hindeyya7) May 1, 2024