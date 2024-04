Βενεζουέλα: Κρατούμενοι έσκαψαν τούνελ απόδρασης αλλά έπεσαν σε… αστυνομικούς

Μια ομάδα κρατουμένων προσπάθησε να αποδράσει από τη φυλακή για να συναντήσει… μια ομάδα αστυνομικών που εκπαιδεύονταν. Είκοσι τολμηροί κρατούμενοι συνειδητοποίησαν το λάθος τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς έβγαιναν από μια τρύπα στον τοίχο που είχαν σκάψει για να αποδράσουν. «Έπεσαν» στην κυριολεξία πάνω στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του αρχηγείου της αστυνομίας στο Μαρακάιμπο της Βενεζουέλας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι αστυνομικοί βοηθούν τους κρατούμενους να περάσουν από το στενό κενό στον τοίχο πριν τους οδηγήσουν ξανά πίσω στη φυλακή.

In Venezuela 🇻🇪, at PoliMaracaibo prison, some prisoners tried to escape a few days ago. They had been planning it for weeks, but they got caught by guards who were training nearby. 😂😂

pic.twitter.com/xHTwlfCcBT

— Tom Valentino (@TomValentinoo) April 24, 2024