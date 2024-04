Πακιστάν: Αντιδράσεις για τη συνεργασία της Μαλάλα Γιουσαφζάι με την Χίλαρι Κλίντον

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Πακιστάν η εμφάνιση της Μαλάλα Γιουσαφζάι στην πρεμιέρα μουσικής κωμωδίας για τις σουφραζέτες που έχει την παραγωγή μαζί με την Χίλαρι Κλίντον.

Ανώνυμοι και διάσημοι την κατηγόρησαν διότι εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ, πλάι στην πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ —επί των ημερών της οποίας αμερικανικά drones είχαν σκοτώσει επανειλημμένα αμάχους στο Πακιστάν— και διότι δεν τάσσεται εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αποδίδοντάς της «δυο μέτρα και δυο σταθμά».

Μολονότι η Μαλάλα Γιουσαφζάι, 26 ετών, χαρακτηρίζεται αφοσιωμένη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών και χαίρει εκτίμησης σε διεθνές επίπεδο, ισλαμιστικοί κύκλοι και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στο Πακιστάν τη θεωρούν «πράκτορα των ΗΠΑ», με αποστολή να διαφθείρει τη νεολαία.

Suffs, coproduced by Malala Yousafzai and Hillary Clinton, has made its Broadway debut amid tension and fierce criticism of the US's unwavering support and arming of Israel’s war in Gaza as the country gears up for presidential elections later this yearhttps://t.co/7m1lo6GAD2

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 24, 2024