Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν

Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, ένας Ισραηλινοαμερικανός, ένας από τους ομήρους που έπιασε το παλαιστινιακό κίνημα στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ και παραμένει όμηρος στη Γάζα.

Το σύντομης διάρκειας βίντεο, που δεν έχει ημερομηνία, δείχνει τον 23χρονο χωρίς τον κάτω βραχίονα, τον οποίο έχασε από μια ανατίναξη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς τον Οκτώβριο. Ο 23χρονος κατά τα άλλα φαίνεται υγιής.

Hersh Goldberg Polin is ALIVE!

❤️

Hamas monsters released a new video of him.

I am showing only the initial part (excluding all the vile propaganda they made him say)

Let's go get him! pic.twitter.com/oPSApfzLCB

