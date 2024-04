Aντεπίθεση των Ουκρανών με δεκάδες drones – Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων και υποσταθμοί ενέργειας στη Ρωσία

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε οκτώ ρωσικές περιφέρειες με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς τα ξημερώματα του Σαββάτου, προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε μια αποθήκη καυσίμων και πλήττοντας τρεις υποσταθμούς ενέργειας.

Η νυχτερινή επίθεση, την οποία επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, πραγματοποιείται εν μέσω μιας ρωσικής εκστρατείας με αεροπορικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας και σφυροκόπημα πόλεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση στο πεδίο της μάχης δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία προσπαθεί να βρεί ένα σημείο πίεσης εναντίον του Κρεμλίνου θέτοντας στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσα στη Ρωσία χρησιμοποιώντας drones.

«Τουλάχιστον τρεις ηλεκτρικοί υποσταθμοί και μια βάση αποθήκευσης καυσίμων χτυπήθηκαν, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές», ανέφερε η ουκρανική πηγή, επικαλούμενη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν φωτιές να μαίνονται σε διάφορες τοποθεσίες.

Η πηγή είπε πως οι εγκαταστάσεις στοχοθετήθηκαν επειδή υποστηρίζουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανική παραγωγή.

⚡️ The Russian city of Kursk is very turbulent at the moment: the city has been attacked by drones and a major fire has started

