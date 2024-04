Ποιος είναι ο Μαξ Ατζαρέλο που αυτοπυρπολήθηκε έξω από τη δίκη του Τραμπ

Πέθανε ο Μαξ Ατζαρέλο, ο 37χρονος άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε χθες Παρασκευή έξω από τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στο Μανχάταν. Ο «συνωμοσιολόγος», όπως τον αποκαλεί η New York Post, έφυγε από τη ζωή, λίγες ώρες αφότου αυτοπυρπολήθηκε καθώς υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη αφού αυτοπυρπολήθηκε στο πάρκο Collect Pond.

Ο Ατζαρέλο, πριν καταλήξει, πέταξε φυλλάδια στον αέρα, που περιείχαν αναφορές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους και τον πρώην αντιπρόεδρο Αλ Γκορ. Στη συνέχεια, αυτοπυρπολήθηκε, μπροστά σε τρομοκρατημένους πολίτες. Μετά την τρίτη σύλληψή του, οι αστυνομικοί της Φλόριντα σημείωσαν ότι είχε τάσεις αυτοκτονίας και τον κατέγραψαν ως άνεργο, σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας.

Ένας μάρτυρας που μίλησε με τον Ατζαρέλο και λίγα λεπτά αργότερα τον είδε να αυτοπυρπολείται, θυμήθηκε σε συνέντευξή του την Παρασκευή την τρομακτική σκηνή.

«Στεκόταν εκεί μετά από ένα λεπτό έπεσε στο έδαφος. Μέχρι να φθάσουν οι αστυνομικοί εκεί, είχαν καεί όλα τα καύσιμα με τα οποία είχε περιλούσει το σώμα του κι έβλεπε κανείς το δέρμα του», δήλωσε σοκαρισμένος ο μάρτυρας.

