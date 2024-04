«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού», το μήνυμα του Ισραήλ μετά την επίθεση στο Ιράν – Επιλέξαμε να μην χτυπήσουμε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Μήνυμα στο Ιράν ότι ήταν επιλογή του Ισραήλ να μην χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της Παρασκευής και απειλή ότι «θα μπορούσε να είναι χειρότερα» έστειλαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι μέσω της Jerusalem Post λίγες ώρες μετά το χτύπημα επί ιρανικού εδάφους.

Οι ίδιες πηγές επιβεβαίωσαν ότι στόχος ήταν εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν «σχεδόν δίπλα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης που βρίσκονται στην ίδια περιοχή».

«Με άλλα λόγια η επίθεση στην Ισφαχάν ήταν σχεδιασμένη όχι μόνο για να πλήξει το Ιράν αλλά και για να κάνει ξεκάθαρο το πόσο ευάλωτες σε επίθεση είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν» συμπληρώνεται στο δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ισραηλινής εφημερίδας στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφη για να υπερσκελίσουν τις δυνατότητες ανίχνευσης από τα ιρανικά ραντάρ «και αυτό θα μπορούσε να γίνει ξανά οποιαδήποτε στιγμή».

Την ίδια στιγμή, προστίθεται στο άρθρο, με την επιλογή να μην χτυπηθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν, τη Νατάνζ ή τη Φορντού, «ο επιτιθέμενος (σ.σ. καθώς το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη) έστειλε σήμα στο Ιράν ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση και έναρξη ενός περιφερειακού πολέμου».

«Το αν τελικά το χτυπήμα αυτό θα σταματήσει το Ιράν από το να προχωρήσει με το πυρηνικό πρόγραμμά του και αν θα το αποτρέψει από το να επαναλάβει χτύπημα όπως αυτό του περασμένου Σαββατοκύριακου χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση σε ευρύτερο πόλεμο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες» καταλήγει το άρθρο της Jerusalem Post.

Όπως μετέφερε νωρίτερα η Jerusalem Post το χτύπημα ήταν στη λογική «οφθαλμός αντί οφθαλμού καθώς το Ισραήλ απάντησε αφού δέχθηκε επίθεση» με την Τεχεράνη να υποβαθμίζει όσα έχουν συμβεί κάνοντας λόγο για κατάρριψη μόνο τριών drones και ανώτερο ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει στο Reuters ότι δεν υπάρχει σχέδιο για άμεση ανταπόδοση του χτυπήματος.

Στο πλαίσιο αυτό οι ίδιες πηγές έλεγαν το Ισραήλ δεν θα αναλάβει την ευθύνη καθώς και ότι παραμένει αδιευκρίνιστο γιατί το Αμερικανικό Πεντάγωνο αποκάλυψε στα αμερικανικά ΜΜΕ ότι εμπλέκεται το Ισραήλ. «Θα μπορούσαν να παραμείνουν σιωπηλοί και να αποφύγουν το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση» έλεγαν οι ίδιες πηγές.

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες πληροφορίες ό,τι συνέβη, συνέβη στην περιοχή του Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν στην οποία υπάρχει αεροπορική βάση αλλά και πυρηνικές εγκαταστάσεις με την Τεχεράνη δια διαρροών στα τοπικά πρακτορεία ειδήσεων να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κάποιο πλήγμα σε αυτές.

Το γεγονός ότι οι πυρηνικές υποδομές του Ιράν δεν έχουν υποστεί ζημιές επιβεβαίωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM

— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 19, 2024