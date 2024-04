«Ισορροπία του τρόμου» στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ για το χτύπημά του στο Ιράν – Πλήγματα και στη Συρία

Επίθεση στο Ιράν με πυραύλους σε τουλάχιστον μια στρατιωτική εγκατάσταση πραγματοποίησε το Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής σύμφωνα με τo ABC και το CNN.

Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιηθεί για την ισραηλινή επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον του Ιράν, όμως δεν είχε εγκρίνει την επιχείρηση ούτε διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι τους οποίους επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το NBC και το CBS, επικαλούμενα αντιστοίχως πηγές για το ζήτημα αυτό και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσαν πως το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον για την επιχείρησή του στο Ιράν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα μέσα στις ερχόμενες ημέρες εναντίον του Ιράν, όπως δήλωσε στο CNN υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. «Όμως δεν εγκρίναμε την απάντηση», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σύμφωνα με το CNN.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το ισραηλινό πλήγμα.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε πως δεν έχει «τίποτα να πει προς το παρόν».

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές από τη νυκτερινή επίθεση εναντίον του Ιράν», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού, Σιαβός Μιχαντούστ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον «ύποπτου αντικειμένου».

Η Ιρανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την άρση της αναστολής των εμπορικών πτήσεων από και προς αεροδρόμια εντός της πρωτεύουσας της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροδρομίων Ιμάμης Χομεϊνί και Μεχραμπάντ.

«Είπαν ότι εκτόξευσαν 500 drones και πυραύλους… τώρα απαντούν με τρία από αυτά τα τετρακόπτερα, τα οποία καταρρίφθηκαν όλα», έγραψε σαρκαστικά στο X ο εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας του Ιράν, Χοσεΐν Νταλιριάν.

Το Ιράν ενεργοποίησε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνάς του πάνω από πόλεις, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αφού ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στην Ισφαχάν.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει, αφού το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ορκισμένου εχθρού του στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τα περισσότερα απ’ αυτά αναχαιτίσθηκαν.

Τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν έπειτα από επίθεση εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα εναντίον θέσης του συριακού στρατού στο νότιο τμήμα της Συρίας, όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση και εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο ένα ραντάρ του συριακού στρατού μεταξύ των επαρχιών Σουέιντα και Ντεράα, όπως επεσήμανε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν, διευθυντής του Παρατηρητηρίου, το οποίο έχει την έδρα του στη Βρετανία, αλλά διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία.

🚨 BREAKING: IRAN CLEARS AIRSPACE AFTER ISRAELI STRIKE

Iran has promised an intense and brutal response to any attack on Iranian soil by Israel.

Tonight, multiple reports and U.S. officials have confirmed that the IDF has hit a site inside of Iran.

Moments later, Iran cleared… https://t.co/NAdMHqQ4pZ pic.twitter.com/9doY6ZTqOJ

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2024