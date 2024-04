Ο Ντόναλντ Τραμπ… αποκοιμήθηκε στο δικαστήριο και έγινε viral

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να… αποκοιμήθηκε στο δικαστήριο την πρώτη ημέρα της πολύκροτης δίκης του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε νυσταγμένος τη Δευτέρα στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι δικηγόροι του είχαν έδιναν μάχη με τους εισαγγελείς σχετικά με ποιες αποδεικτικές πράξεις θα είναι αποδεκτές.

Ο Τραμπ κατηγορείται για παραποίηση επιχειρηματικών εγγράφων πριν από τις εκλογές του 2016 και ότι απέκρυψε μια πλ

Τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως τον πήρε ο ύπνος δύο φορές κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης και φυσικά έγινε viral για μια ακόμη φορά με το X να στήνει πάρτι με τα σχόλια να πέφτουν βροχή.

Hush little Donald don’t u squirm, Merchan's gonna give u a nice long term. And if that nice long term don’t do, Fani's gonna throw the book at u. #DonaldTrump #TrumpTrial #TrumpIsACriminal #MAGA #GOP #DonaldJTrump #StormyDaniels https://t.co/O8aMTiBR7g

Το δικαστήριο του πρώην πρόεδρου της Αμερικής αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες και θα καταθέσουν εναντίον του πρώην συνεργάτες, σύμμαχοι και ερωμένες του.

BORED TRUMP, CATCHES 40 WINKS AT TRIAL

Posting nasty comments every night, about everyone involved in his court cases, is exhausting and makes for a #TiredTrumper #DonaldJTrump nods-off at his own criminal trial.#BidenHarris2024 #ResistanceUnited

👇🏼 pic.twitter.com/LbzUDL0GIY

— Samia Ali Salama ✍️ (@SamiaAliSalama8) April 15, 2024