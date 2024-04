Επίθεση σε εκκλησία στο Σίδνεϊ: Για την αστυνομία ήταν «τρομοκρατική ενέργεια» με θρησκευτικά κίνητρα – Τέσσερις τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι σε εκκλησία στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, ήταν «τρομοκρατική ενέργεια» με θρησκευτικά κίνητρα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη 15χρονου.

Επίσκοπος και ο έφηβος ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους στους οποίους προσφέρθηκαν ιατρικές φροντίδες για τραύματα, χωρίς πάντως «να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», έπειτα από την επίθεση που διαπράχθηκε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια κηρύγματος που αναμεταδιδόταν απευθείας σε ασσυριακή εκκλησία της πόλης.

Ο ιερέας που δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sydney Morning Herald», ο επίσκοπος Mari Emmanuel.

Ο Mari Emmanuel είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξέχων ηγέτης μιας υπερσυντηρητικής αίρεσης της Ασσυριακής Εκκλησίας. Έγινε δημοφιλής κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, επειδή ασκούσε κριτική στα lockdown και τα εμβόλια.

Μεταδίδοντας ζωντανά τις λειτουργίες του στο YouTube και στα social media, όπου έχει χιλιάδες οπαδούς, έβγαζε «πύρινους» λόγους και προσέλκυε ριζοσπάστες Χριστιανούς, που συντάσσονταν μαζί του κατά των ΛΟΑΤΚΙ.

Sydney priest Mari Mari Emmanuel was attacked during a sermon. He was praying for children in Gaza!

Let's pray for Mari Mari Emmanuel🤲🏻💔

