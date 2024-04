Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία – Δείτε βίντεο

Ένας ιερέας και κάποιοι πιστοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία του Σίδνεϊ από μαυροφορεμένο άνδρα, που κινήθηκε προς το ιερό και μαχαίρωσε επανειλημμένως τον ιερέα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο επίσκοπος Mari Emmanuel κήρυττε στην εκκλησία Christ The Good Shepherd, δυτικά του Σίδνεϊ το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα), όταν ο εγκληματίας πλησίασε το ιερό και μαχαίρωσε πολλές φορές τον ιερέα. Στις εικόνες, που μεταδόθηκαν ζωντανά στη σελίδα του ναού στο YouTube, φείνεται ο ιερέας να δείχνει φοβισμένος, ενώ ο δράστης του κατάφερε χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι του.

Στη συνέχεια τραυματίσε και πιστούς. Η αστυνομία του Σίδνεϊ ανακοίνωσε την σύλληψη του δράστη.

Terrorista ataca cristãos com faca em Sidney, na Austrália.

O bispo Mari Emmanuel estava pregando na Christ The Good Shepherd Church, em Wakeley, no oeste de Sydney, nesta segunda-feira (15), pouco depois das 19h (horário local), quando o criminoso se aproximou do altar e o… pic.twitter.com/krz5pzxSG8

