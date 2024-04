Δεν γνώριζε ο Νετανιάχου για το χτύπημα που σκότωσε τους τρεις γιους του επικεφαλής της Χαμάς

Οι δυνάμεις του Ισραήλ σκότωσαν τρεις γιους του επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σε αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουν ανώτερους διοικητές ή πολιτικούς, περιλαμβανομένου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους, το πρακτορείο ειδήσεων Walla μετέδωσε ότι τόσο ο Νετανιάχου, όσο και ο υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το πλήγμα, το οποίο συντόνισαν ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία Πληροφοριών Σιν Μπετ.

Σύμφωνα με το Walla, οι Αμίρ, Μοχάμαντ και Χάζεμ Χανίγια αποτέλεσαν στόχο του χτυπήματος επειδή ήταν μαχητές και όχι εξαιτίας της συγγένειας με τον επικεφαλής της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες από το πλήγμα σκοτώθηκαν και τέσσερα εγγόνια του Χανίγια.

Προς το παρόν το γραφείο του Νετανιάχου και ο ισραηλινός στρατός δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες του Walla.

Ο θάνατος συγγενών του Χανίγια ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις ήδη δύσκολες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο επικεφαλής της Χαμάς δήλωσε ότι το παλαιστινιακό κίνημα έχει θέσει «ξεκάθαρα και συγκεκριμένα» αιτήματα για να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε κατάπαυση πυρός.

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.

The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh's three sons - claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSO pic.twitter.com/6snh5yTrrp

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024