Κίνδυνος για ιστορική γέφυρα που ενέπνευσε τους στίχους θρυλικού τραγουδιού των Nirvana

Το 1991, οι Nirvana έκλεισαν το σημαντικό τους άλμπουμ «Nevermind» με το τραγούδι «Something in the Way», στο οποίο ο Κερτ Κομπέιν φανταζόταν πώς θα ήταν η ζωή του, αν ζούσε κάτω από τη γέφυρα Γιανγκ Στριτ στη γενέτειρά του, την πόλη Αμπερντίν της Ουάσιγκτον.

Τώρα η ιστορική γέφυρα είναι αντιμέτωπη με καταστροφή.

Η γέφυρα, που συνδέει το βόρειο τμήμα της Αμπερντίν με την περιοχή του κέντρου της πόλης χτίστηκε το 1956 και ενέπνευσε τους κλασικούς στίχους του «Something in the Way» που έγραψε ο αείμνηστος αρχηγός των Nirvana.

Bridge that inspired Nirvana’s ‘Something In The Way’ facing destruction https://t.co/e0PlyMb4S6

— NME (@NME) April 7, 2024